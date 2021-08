FCIN1908 – Primavera Inter, Chivu concede un po’ di riposo. Al rientro una novità

I ragazzi potranno rilassarsi dopo la vittoria sull'Atalanta: rientro in campo posticipato per gli impegni delle nazionali

La Primavera dell'Inter ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. Dopo la vittoria di oggi, i calciatori godranno di qualche giorno di riposo concesso da mister Chivu. I ragazzi torneranno ad allenarsi a metà settimana, vista la sosta per le nazionali prevista per il prossimo weekend. Nel gruppo nerazzurro, come raccolto da Fcinter1908.it, ci sarà anche Donart Lubishtani, difensore classe 2004, che ha da poco concluso la sua esperienza con il Chievo Verona ed è un nuovo calciatore nerazzurro.