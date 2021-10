FCIN1908 / Inter, preso il terzo Carboni: dopo Franco e Valentin, ecco Cristiano

La famiglia Carboni si riunisce a Interello: da quest'anno giocherà nelle giovanili interiste anche il figlio più piccolo

Dopo Franco (2003) e Valentin (2005), anche il terzo figlio di Ezequiel Carboni indosserà la maglia dell'Inter: Cristiano, classe 2009, ha firmato il suo primo contratto con i nerazzurri. Cresciuto come gli altri fratelli nel club argentino del Lanus, il più piccolo di casa Carboni entrerà a far parte del vivaio interista. Per l'ufficialità del suo trasferimento, come appurato da Fcinter1908, devono ancora essere risolti degli aspetti puramente burocratici che riguardano il tesseramento dei calciatori minorenni, dopo di che potrà fare il suo debutto con la nuova maglia.