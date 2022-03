FcInter1908 su Radio Nerazzurra: appuntamento con Social Media Club alle 18

Appuntamento settimanale su Radio Nerazzurra per FcInter1908 nel corso della trasmissione Social Media Club

Consueto appuntamento del lunedi con Social Media Club su Radionerazzurra in collaborazione con FcInter1908.it alle 18. Potrete seguire la trasmissione in streaming collegandovi Spreaker. Il momento poco felice per la truppa nerazzurra che non riesce a centrare la vittoria nemmeno in questo turno di campionato, perdendo altro terreno dal Milan e dal Napoli e con la Juventus che tallona e si porta a una lunghezza dalla squadra di Inzaghi. Juventus che i nerazzurri troveranno nel prossimo turno di campionato, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Dalla Juventus e al calciomercato, la Vecchia Signora e Dybala, le strade dei due sembrano separarsi, l'Inter è alla finestra per il numero 10 bianconero che potrebbe arrivare a parametro zero.