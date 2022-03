FcInter1908 su Radio Nerazzurra: appuntamento con Social Media Club alle 18

Appuntamento settimanale su Radio Nerazzurra per FcInter1908 nel corso della trasmissione Social Media Club

Consueto appuntamento del lunedi con Social Media Club su Radionerazzurra in collaborazione con FcInter1908.it alle 18. Potrete seguire la trasmissione in streaming collegandovi Spreaker. Inizia la marcia d'avvicinamento alla sfida di domenica contro la Juventus. Per l'Inter di Simone Inzaghi una partita che vale molto di più della posta in palio. Per rimanere attaccati al treno scudetto i nerazzurri dovranno espugnare lo Stadium, cosa che successe in passato quando l'Inter era allenata da Andrea Stramaccioni. Dalla Juventus alla Nazionale. Gli azzurri non parteciperanno al mondiale e domani sera giocheranno contro la Turchia. Tanti i calciatori che hanno lasciato il ritiro tranne i nerazzurri. Tema mercato, si continua a parlare di un possibile arrivo di Dybala per la prossima stagione, sarebbe il colpo giusto per l'Inter?