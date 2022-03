FcInter1908 su Radio Nerazzurra: appuntamento con Social Media Club alle 18

Consueto appuntamento del lunedi su Radio Nerazzurra con Social Media Club in collaborazione FcInter1908.it

Il post Torino-Inter, l'Inter di Simone Inzaghi impatta contro la squadra di Iuric e porta a casa un punto arrivato per il rotto della cuffia, grazie alla rete messa a segno in finale di gara da Sanchez. Il Milan allunga e Napoli incalza. L'assenza di Brozovic sta diventando un problema di non semplice risoluzione per il tecnico interista che senza il croato in campo ha raccolto pochissimo in termini di risultato e gioco.