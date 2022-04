Fedele: “Ancelotti? Al Napoli ha fatto un solo errore. Nel calcio parla la storia e lui…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Enrico Fedele, giornalista, ha parlato così di Carlo Ancelotti

"Nel calcio parla la storia. Noi possiamo criticare una scelta ma non possiamo offendere un allenatore che ha vinto ovunque. Non è che se sbagli un anno non sei nessuno. Ancelotti ha fatto un solo errore: nell'ammutinamento doveva imporre il ritiro e se i calciatori si fossero rifiutati, allora avrebbe dovuto salutare".