Fedele: “Napoli-Inter ai quarti? Azzurri non rischiano con una squadra che ha perso 7 partite”

ADL ha detto che vuole vincere Scudetto e Champions. Ipotesi percorribile?

"Solo l'1%. Lo Scudetto non si discute, pensavo alla doppietta con la Coppa Italia ma c'è stato un incidente di percorso. Il Napoli è una squadra che gioca bene in Italia, ha perso a Liverpool ma se è fortunata può arrivare in semifinale. Credo che dal punto di vista dell'esperienza europea non ha ancora giocatori così esperti. Vedo altre più forti adesso, come il Real. Io spero che prenda un'italiana per andare con più probabilità in semifinale. Con l'Inter rischia? Ma come può una che perde sette partite passare? Il Napoli è più forte. Io comunque mi auguro una tra Inter e Milan".