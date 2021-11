Fedele: “Handanovic meglio di Ospina, a centrocampo meglio il Napoli dell’Inter. Dzeko…”

Ospite di Radio Marte, Enrico Fedele, giornalista ed ex dirigente sportivo, ha parlato così di Inter-Napoli in programma domenica

"Handanovic oppure Ospina? Handanovic. Difensori? Due dell'Inter e uno del Napoli, Koulibaly. Il terzino destro meglio Inter, a sinistra Mario Rui. A centrocampo meglio il Napoli, in attacco per me sono pari perché ci sono varie sfaccettature. La classe di Dzeko, la vena realizzativa di Lautaro Martinez, Sanchez una scheggia impazzita. La panchina migliore per la corsa Scudetto? Ero convinto che l'Inter avesse alternative ma se devo giudicare questo scorcio di campionato credo il Milan, ha giocatori facilmente sostituibili in molti reparti, specie in attacco".