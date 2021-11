Fedele: “Napoli, la partita più facile è quella contro l’Inter. Ecco perché”

L'ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, dice la sua sul big match di San Siro tra Inter-Napoli

Intervenuto ai microfoni di Televomero, l'ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha parlato del big match tra Inter-Napoli. "La partita più facile è quella contro l'Inter. Il Napoli non ha nulla da perdere. Se vince o pareggia mette l'Inter nell'angolo. Se i nerazzurri dovessero battere la squadra di Luciano Spalletti, si porterebbero comunque ancora a quattro punti. Non raggiungerebbero comunque il Napoli in classifica. Non mi fido dei calciatori azzurri. Vengono clamorosamente meno nelle partite più importanti, quelle che contano di più. I nomi? Tutti e 11, dal portiere Oaspina agli attaccanti".