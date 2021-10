Mercato Inter, Fedele: “Insigne? La mia sensazione è che non rimarrà al Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il dirigente Enrico Fedele ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne

"Rinnovo Insigne? Basta, dobbiamo smetterla di parlare di questo caso. Se Insigne fosse stato un giocatore dei miei tempi io l'avrei già dato a un'altra squadra. Ma se De Laurentiis ha detto che gli vuole dare gli stessi soldi dopo aver detto che avrebbe tagliato non può fare marcia indietro. Se le cose vanno in un certo modo come ai miei tempi, Insigne sarebbe già in un'altra squadra. Insigne farà sempre il suo dovere, parliamo di un professionista serio. Non creiamo fantasmi o alibi, lui è un signor calciatore e un professionista serio. Il ragazzo è serio e può sfruttare l'opportunità. La mia sensazione comunque è che non rimanga".