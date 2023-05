Fedele: “Scudetto Napoli? Vietato correre il rischio del Milan che…”

"Lo dissi già verso ottobre-novembre che il Napoli lo avrebbe vinto. Le ho dette certe cose dall'alto della mia esperienza, pur rischiando di sbagliare. Si vedeva dopo l'inizio di ottobre, quando fece una striscia di risultati positivi incredibili mentre le altre erano in difficoltà. La mia preoccupazione da tifoso è che questo Scudetto potesse essere oscurato dalla pochezza delle contendenti e dalla penalizzazione della Juventus. Sono preoccupato di quello che può succedere. Il Napoli non deve farsi ingolosire, trattenendo certi giocatori come fatto in passato. De Laurentiis ha una wild card: sa scegliere i giocatori e gli allenatori, deve sapersela giocare bene.

Guai a pensare troppo in alto o si rischia di fare come il Milan, passati tutti da fenomeni a brocchi in un anno. Spalletti è uno dei più grandi allenatori in campo. Quello che ha fatto per il Napoli rimane nella storia. Ha reso un calciatore Osimhen, ha reso grande Lobotka. E' davvero un artigiano, ma sono i calciatori che risolvono le partite. Spalletti è stato chiaro ieri nel post-gara riguardo al suo futuro, era un messaggio per ADL".