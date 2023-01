Coppa Italia – Felipe Anderson trascina la Lazio ai quarti: Bologna KO

Alla Lazio basta un gol di Felipe Anderson al 33' per battere il Bologna 1-0 e staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia

Alla Lazio basta un gol di Felipe Anderson al 33' per battere il Bologna 1-0 e staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Sarri sfiderà la vincente di Monza-Juventus per un posto in semifinale nella parte alta del tabellone che vede, come primo quarto, Inter-Atalanta.