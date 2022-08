Felipe Anderson: “Serata perfetta. Ci sono stati momenti difficili, ma siamo…”

Al termine di Lazio-Inter, Felipe Anderson ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore biancoceleste: "Alla Lazio ho vissuto momenti che non dimenticherò mai, appena ho visto che c'era l'opportunità di tornare l'ho fatto. Stiamo crescendo come squadra. Gol di testa? Forse 4-5 alla Lazio. Il lancio di Milinkovic? Lui sa mettere quelle palle. Dobbiamo tenere la palla nella metà campo avversaria e aggredire. Serata perfetta, ci sono stati momenti difficili ma siamo stati intelligenti. Poi nel secondo tempo sono arrivate le giocate e i gol, è stata una serata perfetta per noi".