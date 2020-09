Felipe: “L’Inter? Ringrazierò Cassano per tanto tempo. Ero senza squadra e chiamai Antonio…”

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Felipe racconta come avvenne il suo passaggio all’Inter. Era febbraio 2015 e dopo aver rescisso il contratto con il Parma, il difensore si allenò con l’Inter per dieci giorni in attesa del tesseramento: “Quello che ho vissuto a Parma mi ha fatto maturare e cambiare prospettiva. Senza quell’episodio poi non avrei mai vestito la maglia dell’Inter. Mia moglie Caterina mi disse di chiamare Cassano. Lui mi rispose: ‘Tranquillo, ho già capito tutto. Dammi giusto qualche minuto’. Il giorno dopo ero all’Inter, lo ringrazierò per tanto tempo“.

(Gianlucadimarzio.com)