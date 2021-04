Feltri: “Agnelli raccatta quattrini. Ha preso CR7 e si è fatto buttare fuori dalla Champions”

Come al solito, senza troppi giri di parole, Vittorio Feltri ha attaccato le squadre aderenti al progetto Superlega

"Una coltellata alla schiena dell’Italia della pelota. In poche e brutali parole, se ora c’è qualcosa da noi che funziona a meraviglia sono proprio le partite della massima serie, disputate anche e soprattutto da sodalizi provinciali e regionali, e non si comprende perché occorra distruggere una organizzazione perfetta soltanto per andare incontro ai desiderata di Agnelli e di pochi altri ex signorotti, i quali hanno speso talmente tanti milioni che ora sono a secco e tentano di sfruttare la possibilità di riempirsi le tasche disputando un campionato per soli fighetti strapagati grazie ai diritti televisivi. Gli sciuponi torinesi cercano di raccattare quattrini con azioni scorrette, capaci unicamente di scialacquare una fortuna per comprare Ronaldo e di farsi buttar fuori dalla principale competizione europea. Complimenti".