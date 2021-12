Femminile, l’Inter si prende il derby. Le nerazzurre rifilano un netto 3-0 al Milan

L'Inter vince il derby per 3-0 con una grande prestazione corale. Rossonere sconfitte dalle reti di Kathellen Sousa, Ajara Njoya e Ghoutia Karchouni

MILANO - L'Inter vince il #DerbyMilano per 3-0 con una grande prestazione corale. Rossonere sconfitte dalle reti di Kathellen Sousa, Ajara Njoya e Ghoutia Karchouni.

Al 6' le nerazzurre hanno la prima chiara occasione da gol con Pandini che prova il tiro dalla distanza, ma il pallone termina di poco a lato. Ancora Inter all'11' con una bellissima punizione a fil di palo di Tatiana Bonetti che impegna Laura Giuliani in un'importante parata. Il gol arriva però nell'azione successiva con Kathellen che salta più in alto di tutte sugli sviluppi di un calcio d'angolo e manda il pallone in rete con un gran colpo di testa. Il Milan prova a reagire ma è l'Inter che trova il raddoppio al 27' con Ajara Njoya. L'Inter è padrona del campo è trova il 3-0 alla mezzora con un rigore, battuto di cucchiaio, da Ghoutia Karchouni. Allo scadere del primo tempo, il Milan prova a reagire con Giacinti, ma il tiro della rossonera si stampa sul palo.