Femminile: ecco le formazioni ufficiali di Inter-Juventus

Dopo la vittoria sulla Roma per 1-0 con la prima rete in nerazzurro di Ajara Njoya, l'Inter affronta oggi la Juventus

SESTO SAN GIOVANNI - Dopo la vittoria sulla Roma per 1-0 con la prima rete in nerazzurro di Ajara Njoya, l'Inter affronta oggi la Juventus. Allo Stadio Breda fischio d'inizio alle 14.30. La gara sarà in diretta su La7, La7d, Tim Vision e Inter Tv.