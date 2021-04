Femminile, l’Inter Women vince in rimonta a Bari: decidono Simonetti e Møller

Le nerazzurre allenate da Attilio Sorbi battono 1-2 il Pink Bari dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo

Le nerazzurre hanno subito un'ottima occasione per sbloccare il risultato con Beatrice Merlo che centra la traversa con un tiro dalla distanza. Ancora Inter in avanti al 24' con Caroline Møller che prova la conclusione dalla sinistra, ma la palla esce di poco. Al 37' Rincón prova l'azione personale dalla distanza, ma Di Fronzo ci arriva. A trovare il vantaggio sono però le padrone di casa allo scadere con un gran tiro dalla distanza di Novellino.

Al rientro dagli spogliatoi, l'Inter prova a reagire e va vicinissima al gol con Møller che, dalla distanza, centra la traversa. Al quarto d'ora, dopo una serie di rimpalli in area, Flaminia Simonetti calcia in porta il gol del momentaneo 1-1. Le nerazzurre raddoppiano al 70' con Marinelli che lancia in porta Caroline Møller, che brucia in velocità la difesa della Pink e manda in rete. Il match termina con la vittoria delle nerazzurre che, in rimonta, firmano il 2-1.