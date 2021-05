Femminile, San Marino-Inter Women 2-5: poker di una scatenata Tarenzi

Le ragazze di Attilio Sorbi vincono e convincono: quattro gol per l'attaccante nerazzurra, in rete anche Simonetti

L'Inter trova subito il vantaggio al primo minuto con Stefania Tarenzi: Rincón apre bene il gioco sulla destra per Marinelli che crossa in area e trova la numero 27 nerazzurra che spinge in rete. Due gol in meno di tre minuti per le ragazze di Attilio Sorbi che centrano subito il raddoppio con Simonetti. Accorciano però subito le distanze le padrone di casa con Menin al 12'. Le nerazzurre continuano a spingere e alla mezz'ora trovano la terza rete con Tarenzi che, di testa, manda in rete il pallone sull'uscita sbagliata di Ciccioli. Al 37' l'Inter ci riprova portandosi in area con Gloria Marinelli ma il colpo di testa di Rincón termina tra le braccia del portiere del San Marino. Allo scadere Muya prova ad accorciare le distanze, ma il pallone termina alto sopra la traversa.