Ferdinand duro nei confronti dell’Atletico: “Dovrebbero vergognarsi. Disgustoso…”

Il giorno dopo Atletico Madrid-Manchester City, dall'Inghilterra arrivano aspre critiche nei confronti della squadra di Simeone

Tornando a Ferdinand, l'ex giocatore dello United rincara la dose: "C'è da dire, parlando di calcio, congratulazioni all'Atletico Madrid perché ha fatto giocare il Manchester City in un modo che non vedevamo da molto tempo. Ma alcune cose verso la fine non erano quelle che vorresti vedere su un campo da calcio".