Ferdinand: “Sanchez? Sta anche togliendo la gamba. È fallo, ma non da giallo”

L'ex difensore del Manchester United sta dalla parte dell'attaccante dell'Inter e condanna la decisione dell'arbitro

"Sanchez ha preso la palla, non puoi dirmi che non avrebbe dovuto andare in contrasto e provare a prenderla, guarda quanto è bassa la sua gamba! Sta portando via la gamba, le immagini al rallentatore lo fanno sembrare peggio di quello che è. In realtà sta andando a prendere la palla, è stato ingenuo per aver dato all'arbitro la possibilità di prendere una decisione, ma è dura. Sì, è fallo, ma non credo sia da giallo. La reazione dell'arbitro per me è la reazione di qualcuno che non ha giocato a calcio, è così che mi sento. Se un calciatore avesse dovuto prendere una decisione in base a ciò che si vede lì, direbbe " è un fallo, assicurati di fare attenzione la prossima volta"".