Ferdinand: “Veron? Allo United fu “ucciso” da Keane. Sarebbe esploso da noi se…”

Intervenuto ai microfoni del Daily Mail, Rio Ferdinand, ex centrale del Manchester United, ha spiegato così la mancata esplosione ad Old Trafford di Juan Sebastian Veron, ex Inter: “Veron segnò uno dei più bei gol in allenamento che io avessi mai visto. Segnò di rabona dalla linea di metà campo: tutti ammutolirono. Era un giocatore incredibile, l’unica cosa che l’ha ucciso è stato Roy Keane: aveva una personalità più dominante e voleva sempre la palla. Era lui il problema di Veron, ma non era colpa di Roy: la sua personalità era più grande. Ricordiamo Veron che veniva dalla Lazio e dal Parma, dov’era la stella: allo United era Keane. Voleva sempre la palla e Veron lo lasciava fare. Ma Seba era un talento incredibile e senza Keane sarebbe esploso allo United”.