Ferguson: “I successi di Mourinho lo rendono uno dei più grandi allenatori della storia”

L'ex tecnico del Manchester United si congratula con lo Special One che domani raggiungerà la sua millesima partita da allenatore professionista

Domenica José Mourinho raggiungerà la sua millesima partita da allenatore professionista. Attraverso il sito ufficiale della English League Coaches Association, Alex Ferguson si è congratulato con lo Special One. "Raggiungere 1000 partite come allenatore sarà un giorno molto speciale sia per Mourinho che per la sua famiglia. Raggiungere questo traguardo è un traguardo straordinario per lui, soprattutto considerando che ha vinto in quattro diversi campionati europei e ha collezionato due Champions League".