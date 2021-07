Vernazza: “Belgio-Italia, tre regole e un’avvertenza per fermare Lukaku”

Le parole del giornalista de La Gazzetta dello Sport in vista del quarto di finale degli Europei in programma stasera

Così Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport ha svelato i segreti per marcare Lukaku: “Come fermarlo? Regola uno: mai farlo girare. Il difensore che consente a Romelu di ruotare su stesso e di tirare è un difensore mezzo morto, il sinistro di Lukaku può fare molto male. Regola due: aggredirlo. Se Romelu percepisce timore e tentennamenti nei suoi marcatori, o avverte che dall’altra parte c’è scarsa propensione alla fisicità, si avventa sulla preda e la sbrana. Bisogna sfidarlo sul suo terreno, colpire per primi, e sotto tale aspetto Chiellini gli tiene botta. Regola tre: i lanci. Lukaku nello spazio diventa inarrestabile, la sua progressione è esponenziale, impossibile opporsi a una tale massa critica. Mancini lo sa e avrà approntato uno scudo anti-Romelu in caso di contropiede avverso. Un’avvertenza: Lukaku nel Belgio gioca in maniera differente a seconda che ci sia o meno De Bruyne. Con il centrocampista del City, tende ad allargarsi a destra per creare i vuoti al centro che proprio De Bruyne riempie con i suoi inserimenti. I due dialogano a meraviglia. Senza De Bruyne, Romelu si trasforma nel pilone centrale classico, la squadra gli scarica la palla addosso per una sponda oppure lo innesca in campo aperto. I duetti con De Bruyne sono più pericolosi perché imprevedibili, nella seconda versione Lukaku è più leggibile e un difensore bravo nell’uno contro uno sa “accompagnarlo” sull’esterno”, si legge.