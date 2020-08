Fernando (Siviglia): “Inter favorita, ha una rosa da Champions. Noi abbiamo in mente…”

Intervistato da El Desmarque, Fernando Reges ha parlato dell’attesa finale di Europa League tra Inter-Siviglia. Per il giocatore i nerazzurri sono i favoriti per la vittoria finale: “È una partita molto importante perché è una finale. Abbiamo superato molto bene tutte le qualificazioni. L’ultima partita abbiamo sofferto un po’ ma abbiamo saputo soffrire. Il Manchester United era fortissimo e sappiamo che l’Inter ha una rosa fortissima con buoni giocatori, ma siamo preparati“.

“Sappiamo che sarà una partita molto difficile. È una squadra molto forte, con buoni giocatori e due ottimi attaccanti. Sarà una partita molto difficile, sono favoriti perché hanno una rosa ai Champions League. Ma sappiamo che abbiamo una parola in mente e quella parola è vincere. Faremo di tutto per vincere. Penso che l’Inter sia favorita ma è molto difficile. Una finale è sempre una partita diversa, molte cose possono succedere ma noi faremo quello che sappiamo: lottare, essere concentrati, con grande entusiasmo e lottare per quello che vogliamo”.

(Mundo Deportivo)