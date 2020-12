Ferrante: “L’Inter non gioca un buon calcio. Il Napoli lo vedo con una marcia in più…”

Ai microfoni di Radio Crc, Marco Ferrante ha parlato della lotta scudetto. L’ex giocatore vede il Napoli più avanti rispetto a Inter e Juventus. “Inter? La reputo similare alla Juve, essendo una squadra legata molto ai singoli, a differenza del Napoli che, invece, gioca in squadra. L’Inter non gioca un buon calcio, concede molte palle all’avversario, proprio come la Juventus. Concettualmente il Napoli lo vedo con una marcia in più, sia sotto il punto di vista della prestazione che della costanza. Sia l’Inter che la Juventus le vedo un pelino indietro“.

(napolimagazine.com)