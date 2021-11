Ferrara: “Inter squadra da battere. Forte come l’anno scorso ma…”

L'ex difensore scommette ancora sui nerazzurri nella lotta al tricolore quest'anno

Negli studi di DAZN, Ciro Ferrara ha fatto il punto sui risultati delle big nell'ultimo weekend. Queste le riflessioni sull'Inter di Simone Inzaghi: "L'Inter è campione e squadra da battere. Era inciampata in alcuni momenti, ma non si poteva pensare potesse essere fuori dalla lotta scudetto per qualità e sostanza. Oggi torna ad essere la squadra dell'anno scorso, con caratteristiche diverse, ma può giocarsela tranquillamente".