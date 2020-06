Ferrara: “Inter? Non la vedo tra quelle che possono lottare per il titolo. Conoscendo Conte…”

Al termine di Inter-Sampdoria, Ciro Ferrara ha commentato la vittoria nerazzurra dagli studi di Pressing. Queste le parole dell’ex difensore: “Se è in corsa per lo scudetto? Non la vedo tra quelle che possono lottare per il titolo. Conoscendo Antonio immagino che farà di tutto per stare a ridosso delle prime due in classifica. L’Inter come a Napoli ha tenuto dei ritmi molto alti e i gol sono stati molto belli. Non è un caso che i nerazzurri tornino alla vittoria quando i due attaccanti principali tornano al gol”.

(Italia 1)