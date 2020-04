Ferrara: “Coronavirus sottovalutato, ora è una tragedia. Mazzata per il calcio: i responsabili…”

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus e opinionista, si è espresso sul tema del Coronavirus e le conseguenze legate la mondo del calcio. Ecco le parole, riportate da Il Giornale: “Abbiamo sottovalutato la portata del fenomeno diventato, ora, una tragedia e dovremo abituarci all’idea che cambierà non solo il calcio ma anche lo stile di vita dei popoli. Toccherà ai responsabili del sistema recuperare l’equilibrio nei costi perché il calcio non può rappresentare l’isola che non c’è, anche se genera spettacolo e introiti. Dinanzi alla contrazione dei fatturati, anche i contratti dovranno essere ridimensionati. Sarà una mazzata per tutti“.