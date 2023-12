L'ex difensore di Juve e Napoli ha parlato della squadra di Mazzarri e del percorso delle italiane in Champions League

Napoli e Juventus dovrebbero ritenersi soddisfatte se arrivassero tra le prime quattro?

«Il Napoli non potrà mai esserlo appieno, dopo la passata stagione: quel trionfo è ancora nell’immaginario delle persone. Ma si deve saper resettare e ripartire. I tifosi non la penseranno così, ma può andar bene centrare anche il quarto posto. Per le società è quasi più importante che vincere il campionato».