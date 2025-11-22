Il commento dell'ex compagno dell'allenatore azzurro che è tornato alla vittoria in campionato col suo Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 23:41)

«Il Napoli è di nuovo primo, tutto quello che è scaturito dopo le dichiarazioni di Conte e anche dopo il suo silenzio è una sorta di strategia per tenere sempre vivo l'ambiente. Ha avuto una grande risposta dai suoi giocatori e per necessità ha giocato Lang e non me lo sarei mai aspettato in virtù di alcune dichiarazioni che secondo me non era contento di aver sentito o lette. Pensavo non avrebbe mai giocato. Ma Antonio dimostra che un allenatore non deve essere permaloso ma guardare all'interesse della propria squadra». Così Ciro Ferrara ha commentato, su DAZN, la vittoria del Napoli di Conte contro l'Atalanta, una vittoria che è arrivata in seguito alle polemiche, sollevate anche dallo stesso allenatore, dopo la sconfitta contro il Bologna.

Sempre sul Napoli, Ferrara ha aggiunto: «In un momento particolare di critiche e difficoltà i leader come Lukaku cercano di essere fisicamente vicino al resto dei compagni. Sono state due settimane delicate, il silenzio di Antonio, non esserci stato per una settimana, sono tutta una serie di cose che però oggi sono state ripagate. Anche prima il Napoli era là, a due punti dalla vetta, ma è una città - e gliel'ho detto ancora prima che arrivasse - umorale nel bene e nel male ed è sensibile alle sue dichiarazioni».

«Il tono di Conte era diverso, perché il Napoli ha vinto e perché probabilmente avrebbe avuto più problemi nel tirare la corda. È il suo carattere - ha aggiunto Ferrara su Conte - non lo cambieremo e non lo cambierà. Lippi ci parlava e ci lasciava poi da soli a risolvere i problemi e poi in casi estremi interveniva la società. Mi piacerebbe sapere qual è il suo approccio. Radunare il gruppo e poi farli parlare da soli o vuole intervenga la società. Secondo me anche il silenzio lo ha fatto riflettere e anche la comunicazione questa sera è stata diversa e ha detto che il gruppo è con lui».

(Fonte: DAZN)