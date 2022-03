Ferrara: “Scudetto, sarà lotta fino alla fine. Tardi per la Juve. Brozovic ago bilancia”

L'ex calciatore ha detto la sua sulla competizione per il titolo e si è soffermato sulle cadute e le risalite di Inter, Milan e Napoli

Anche Ciro Ferrara ha detto la corsa finale per la conquista dello scudetto. «Impossibile dire chi la spunterà alla fine. Napoli e Inter hanno due impegni pesanti e il Milan può approfittarne ed è avvantaggiata dalla classifica. Anche se la Juve battesse la squadra nerazzurra sarebbe comunque difficile».

«Per il Milan potrebbe essere decisivo Maignan, Osimhen per il Napoli e Brozovic ago della bilancia per l'Inter. Sarà testa a testa fino alla fine. Non ci aspettavamo il calo dell'Inter e neanche che il Napoli perdesse con i rossoneri lo scontro diretto dopo la vittoria all'Olimpico con la Lazio. Ma tutte e tre hanno dimostrato di potersi rialzare», ha concluso l'ex calciatore bianconero.