Ferrara: “Scudetto? Inter campione, ha evidenziato meno difficoltà. A Roma…”

Le parole dell'ex calciatore: "Sono tutte e quattro sullo stesso livello e con identiche chance di vincere lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Ciro Ferrara , ex calciatore, ha parlato così delle quattro sorelle e della possibilità di vincere lo scudetto: «Sono tutte e quattro sullo stesso livello e con identiche chance di vincere lo scudetto. Ho detto da qualche mese che il campionato lo avrebbe vinto un allenatore che non è mai salito sul gradino più alto, mi pare che la tendenza ormai sia questa. Trionferà uno tra Inzaghi , Pioli, Spalletti o Gasperini».

«Troppe le squadre da rimontare. Non c'è una sola formazione in fuga alla quale dover riprendere dieci o dodici punti. Ce ne sono quattro e Allegri dovrebbe rosicchiare la stessa quantità di punti a ognuna, parliamo quasi di 40 punti. La Juventus potrebbe fare un pensierino alla Champions».

«Sì, parliamo di formazioni diverse con idee di gioco differenti ma che nel complesso si equivalgono. È un gran bene per il calcio italiano».

Il Napoli però, per un motivo o per un altro, dà sempre l'impressione di fallire lo step decisivo.

«Non sono d'accordo. Dove avrebbe sbagliato? A Milano contro l'Inter ha sfiorato la rimonta, a Roma forse avrebbe meritato di vincere. Ha indovinato contro la Lazio una gara fantastica. Con l'Atalanta sarebbe stato interessante vedere come finiva se Spalletti avesse avuto tutti a disposizione».

«Quella del Milan è di assoluto valore, mi piace molto. Pioli però ha dovuto fronteggiare parecchie emergenze ed è stato quasi sempre dietro il Napoli. Forse l'Inter ha evidenziato minori difficoltà ma ci sta perché sono i campioni d'Italia in carica e quindi vanno tenuti più in considerazione di tutti. Sono in una buona fase, la facilità con la quale i nerazzurri hanno vinto sul campo della Roma è un messaggio eloquente».