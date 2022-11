Ferrara: “Scudetto? Post Mondiale incognita per tutti. Ma il vantaggio del Napoli…”

Le parole dell'ex calciatore: " In cosa ha inciso Spalletti in questo inizio di stagione? Non ho dubbi: nella qualità del gioco"

Intervenuto ai microfoni di Napoli Magazine, Ciro Ferrara, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Il post Mondiale rappresenta per tutte un’incognita da gestire, ma da ex calciatore dico che avere un vantaggio di 8 punti ti dà una certa consapevolezza. In cosa ha inciso Spalletti in questo inizio di stagione? Non ho dubbi: nella qualità del gioco e nel coinvolgimento di tutta la rosa. L’alchimia che Spalletti ha saputo creare sta facendo la differenza".