Le parole del noto operatore di mercato a proposito della sessione di mercato che sta per cominciare

“Mi aspetto pochi trasferimenti ma di qualità”. Così a TuttoMercatoWeb in vista del mercato di gennaio l’operatore di mercato Fabrizio Ferrari.

“La Juve deve cercare un centrocampista di spessore per dare forza al reparto. All’Inter servirebbe un attaccante per fare rifiatare Lautaro Martinez, la Roma per puntare alla Champions dovrebbe fare qualcosa”.