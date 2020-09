Paola Ferrari: “Pronostico Serie A? Ancora una volta io dico Inter. Conte ha fatto…”

Paola Ferrari, giornalista e volto RAI per quanto riguarda il calcio, questa sera torna in onda su Rai 2 con 90° minuto. Ecco la sua intervista rilasciata a La Stampa sul campionato:

«Con Enrico Varriale speravamo di ricominciare lasciandoci alle spalle l’incubo Covid che invece c’è ancora. Mi aspetto un campionato che dia un messaggio positivo, ricordiamoci che il calcio ha una grandissima valenza sociale. Non è solo evasione è anche impegno, rispetto dell’avversario. E’ triste giocare senza pubblico, quindi registro con grande favore l’apertura a mille tifosi. Il calcio non deve essere penalizzato rispetto ad altri settori. Va garantita la sicurezza, ma negli stadi ci sono tornelli, posti nominali. Vale soprattutto in certi stadi come quello della Juventus. Ricordiamoci che il calcio è anche economia, e le squadre hanno perso 250 milioni».

Che novità ci saranno nell’edizione di quest’anno?

«Con Varriale abbiamo deciso di aprire la trasmissione anche a ospiti legati al mondo del cinema e dello spettacolo. Confermata la presenza di Luca Toni e di Milena Bertolini, fondamentale per il calcio femminile. E’ stata una grande soddisfazione dimostrare che il calcio è anche delle donne».

Che pronostico fa per il campionato?

«Sarà un campionato equilibrato. Sono curiosa di scoprire il calcio totale di Pirlo, per la Juve il decimo scudetto sarà uno sprone, ma una volta ancora io dico Inter. Conte ha fatto una squadra di giocatori di esperienza per vincere subito. Poi c’è l’Atalanta, il giovane Milan e la Roma che parte con la tegola di Zaniolo. Ho pianto davanti alla tv quando si è infortunato».