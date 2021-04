Ferrario: “Con Conte in panchina questa Juve era a 13 punti dall’Inter?”

Il giornalista ha parlato a Tmw Radio ha parlato della stagione della Juve e degli errori fatti dalla dirigenza bianconera

"E' indubbio che da anni la Champions è una discriminante importante. L'Inter quando ha salutato il ritorno in Champions ha festeggiato come avesse vinto lo Scudetto, perché è un rientro nell'Olimpo del calcio anche dal punto di vista economico. Il Milan ha dovuto affrontare una serie di infortuni incredibili, con 5-6 titolari a lungo fuori. Forse un errore nella preparazione c'è stato, ma il Milan ha fatto moltissimo. Quando vedo la Juve che ha preso Arthur, Kulusevski, dà via Higuain e si riporta dentro Morata, che ha in squadra CR7 e prende Chiesa, come faccio invece a non dire che non è la squadra ancora più forte? Con Conte in panchina, questa Juve era a 13 punti dall'Inter? Io credo di no. E' stato mandato via un allenatore bravo per fare posto a un grande ex centrocampista. Ma con il foglio rosa non puoi guidare una Ferrari".