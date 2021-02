Ferrero: “Sky o DAZN? Vogliamo qualità. Alla fine del triennio il prodotto…”

All'uscita dall'Assemblea di Lega, il presidente della Sampdoria, Ferrero, si è soffermato sulla questione dei diritti tv

SKY O DAZN? - "E' andata come doveva andare. Vogliamo soltanto un approfondimento sui fondi e capire la direzione in cui vogliamo andare. Dopodiché, andremo a votare o Sky o DAZN. Non c'è nessuna paura. Dal 2003 abbiamo come partner Sky, ora c'è un nuovo player che si sta facendo strada sul mercato. Noi vogliamo la qualità del prodotto, che sia di DAZN o di altri. Noi prediligiamo sempre la qualità. Dobbiamo solo capire in che direzione andare, ma soprattutto se andremo accompagnati dai fondi. Dopo un anno, non sappiamo ancora quale direzione prendere.