Ferrero: “Keita? È andato al Cagliari, Giulini gli ha dato un sacco di soldi”

Il presidente della Sampdoria, prossimo avversario dell'Inter in campionato, ha parlato dell'affare attaccante sfumato all'ultimo

«Mio figlio ne è innamorato, non mi ha parlato per un giorno, ma è anche la mia passione. Con Keita ho uno splendido rapporto, solo che deve capire che il calcio è cambiato, che anche le sue pretese andavano abbassate. Lo ha preso il Cagliari, Giulini gli ha dato un sacco di soldi, sono felice per lui. Io devo cercare di prendere anche dei giovani: ho due nomi in testa, non ve li dico, sennò qualcuno ce li frega».