Intervenuto a Tiki Taka, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato così del KO dei blucerchiati con la Juve:

“Mughini è stato esagerato con gli elogi alla Juventus, ieri i miei ragazzi non sono stati pervenuti, è stato come facile.it”

CORONAVIRUS – “Questo Covid-19 cura i corpi e uccide le menti”.

MERCATO – “Adesso ci sarà veramente la guerra. Non è che non ci sono soldi, c’è un indice di liquidità da non superare”.