Ferretti: “Immobile arrivato già con dolore. Il fatto che non fossimo stati informati…”

La spiegazione del responsabile dello staff medico della Nazionale che mette la parola fine alle polemiche sulle condizioni dell'attaccante

"Immobile si è presentato al raduno riferendo un dolore al polpaccio, che era insorto in Lazio-Salernitana. Come tutti gli altri arrivati in condizioni non perfette, il giorno dopo ha svolto recupero in acqua e nessuno di loro si è allenato. Trascorse le 36 ore canoniche abbiamo sottoposto Ciro e altri giocatori a una risonanza magnetica. Quella di Ciro mostrava segni di sofferenza del muscolo soleo ed è stato ritenuto non recuperabile per le nostre partite, tornando in sede".