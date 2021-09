Ferri: “Inter concreta e vogliosa. Barella e Skriniar i più in forma del campionato”

Intervenuto a Pressing, l'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri ha parlato della prestazione della squadra di Inzaghi contro il Bologna

Intervenuto a Pressing, l'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri ha parlato della prestazione della squadra di Inzaghi contro il Bologna. In particolare di due uomini dell'Inter:

"Buona risposta dopo la parentesi della Champions League, dove l'Inter ha fatto un bel primo tempo e poi ha subito questo gol. Poteva creare qualche rilassamento mentale, invece si è presentata un'Inter concreta e vogliosa. Il Bologna non ha avuto nemmeno il tempo di respirare, l'Inter l'ha aggredito. Vorrei citare due giocatori che secondo me se sono i più in forma del campionato: Barella e Skriniar. Occupa spazi e fa girare la squadra, Skriniar si è ripetuto".