Ferri: “Bremer? Non gli manca nulla per l’Inter. La partita di Liverpool ha…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "A Torino, i nerazzurri troveranno avversari aggressivi e pronti ad accettare i duelli a tutto campo"

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino, Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida di domani contro i granata: "L'Inter, nell'arco dei 180', ha dimostrato che non gli manca molto per arrivare all'altezza del Liverpool. Ma se pensano di poter arrivare a Torino e vincere senza lasciare sul campo ogni singola goccia di sudore, si sbagliano di grosso.