Ferri: “Ora il calcio non ha la precedenza. Proporrei di cancellare la stagione e…”

Intervistato da sportpaper.it, Riccardo Ferri parla della difficile situazione che sta attraversando l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus. Questo il commento dell’ex difensore: “Vivo a Lodi e come sai è stata la prima zona colpita. Si cerca di sconfiggere la paura cercando attraverso la consapevolezza che tutti insieme, rispettosi delle indicazioni che ci hanno dato, possiamo uscire dal tunnel. Juve Inter Lazio chi la spunterà ? “In questo momento come detto prima il calcio ( sport che amiamo tutti) non ha la precedenza. Io proporrei di cancellare (per ora) la stagione 2019/2020 a livello mondiale e ripeterla (speriamo nella prossima stagione)”.

(sportpaper.it)