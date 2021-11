Ferri: “Derby non è dentro o fuori. Per l’Inter può essere un salto importante”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato a Pressing della vittoria dell'Inter e della prossima delicata sfida contro il Milan

"Correa giocatore più anarchico degli altri, salta l'uomo da solo. È un giocatore molto tecnico che se ti punta diventa difficile poi fermarlo. Il derby è una partita importante, ma non è dentro o fuori. Milan e Napoli molto veloci, ma ancora prematuro per parlarne. Il Milan è una squadra molto competitiva, difficile da affrontare. Derby difficile, spesso i risultati vengono dettati da episodi. Mi auguro che ci sia una partita vera. Dall'Inter verrà giocata con grande attenzione, partita che potrà far fare sul salto importante".