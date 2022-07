Ferri erede di Oriali: “L’Inter mi appartiene da sempre, voglio aiutare tutti a vincere”

Come vi abbiamo riportato, Riccardo Ferri è il nuovo club manager dell'Inter . L'ex difensore nerazzurro prende di fatto il posto lasciato vuoto da Lele Oriali. Un'altra figura di grande interismo per rendere i nerazzurri ancora più forti:

"Riccardo Ferri si è presentato alla squadra ieri pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, nel primo giorno di lavoro nel suo nuovo ruolo di Club Manager. «L’Inter mi appartiene da sempre - ha poi detto l’ex difensore nerazzurro in un’intervista al canale del club -. Voglio essere produttivo per la società e per la squadra, voglio aiutare tutti a raggiungere obiettivi importanti. Per me questa nuova avventura è una grande responsabilità, la società è molto ambiziosa». Ferri eredita di fatto il ruolo che sotto la gestione Conte è stato di Gabriele Oriali, rimasto scoperto nell’ultimo anno".