Ferri: “Eriksen farà fare il salto di qualità all’Inter. Conte? Anche a gennaio ha…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex difensore dell’Inter Federico Ferri ha parlato così dell’acquisto di Christian Eriksen, ufficializzato dal club qualche ora fa: ​​​​​​​”Si è andati ad acquistare un giocatore di qualità e duttile, può giocare in più ruoli. Non fa passare notti insonni al tecnico per trovargli il ruolo. Conte e la società già sa dove collocarlo. Si alza il tasso tecnico dell’Inter così ed è bello sentire questa possibilità di cambiamento del centrocampo. Vuol dire che sta crescendo dal punto di vista della qualità e della quantità. Conte è un integralista e non penso si discosterà dal suo modulo. I risultati gli danno ragione ed è giusto così. Può giocare come interno sinistro o destro, al fianco di Brozovic e Barella. Può essere fondamentale sulle palle inattive e in termini di assist. Può prendere per mano la squadra e fargli fare il salto di qualità”.

Cosa pensi del nervosismo in casa Inter?

“C’è stata anche con altri tipi di allenatori. Lui vuole tenere sulla corda tutti. E’ impressionante cosa ha fatto quest’anno. Si sta lavorando ancora molto, anche sul mercato, è una società che guarda a 360 gradi. Non mi preoccuperei ora. Anche a gennaio ha dimostrato che l’ambizione c’è”.

Difesa a tre limite tattico, come dice Sacchi?

“E’ vero, è poco utilizzato ma i risultati che sta dando in campionato potranno servire anche per avere un’idea tattica diversa. a essere critici ora della squadra di Conte mi sembra poco carino. Per fare bene in Champions bisogna migliorare, ma devi avere anche i giocatori che alzano l’asticella. I risultati finora sono stati ottimi finora .Si sta costruendo e per me il prossimo anno vedremo altre soluzioni tattiche”.