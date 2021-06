Ferri: “Conte? Bisogna guardare oltre. Convinto che Marotta terrà l’Inter ai vertici”

L'ex difensore dell'Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento del club nerazzurro e dell'arrivo di Inzaghi

«Nel calcio bisogna saper voltare pagina in fretta. C’è stata una sensazione di sorpresa mista al rammarico per l’addio di Conte, ma adesso bisogna guardare oltre. C’è sempre qualche intoppo in carriera, vale per i giocatori così come per le società. Ma io di natura sono uno che ama pensare positivo».