Ferri: “Inter anomala, quest’anno entusiasma. E poi ci sono due espressioni”

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così dell'ottimo momento della squadra nerazzurra, oggi capolista in Serie A: "Quest'anno è un'Inter anomala rispetto alle scorse stagioni: ai risultati abbina un gioco divertente che entusiasma chi lo pratica e il pubblico. Le partite sono sempre avvincenti, ci sono tante occasioni, quelle che le scorse stagioni magari erano centellinate. E poi ci sono due espressioni: Dumfries, che sta crescendo già dalla partita di Roma, e Sanchez, a cui mancava il gol. E' una squadra che gioca bene, organizzata nei reparti: in questo momento è difficile da affrontare per chiunque in Italia. Cragno straordinario, poteva finire tanti a pochi. Manca un po' in campo europeo, però l'esperienza ti porta ad acquisire certezze. L'Atalanta va sottolineata per il lavoro che sta facendo, ma la discrasia tra le due squadre è dovuta al fatto che l'Inter è cambiata di più: la partenza di Lukaku e Hakimi poteva portare ad un calo, invece c'è stata grande sorpresa".