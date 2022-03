Ferri: “Inter? Involuzione ingiustificabile dopo il derby. Non riesce…”

Il pensiero dell'ex difensore nerazzurro negli studi di Pressing a proposito della squadra di Simone Inzaghi

Riccardo Ferri, ospite di Pressing, ha parlato del momento di difficoltà che sta attraversando l'Inter. Queste le sue considerazioni dopo il pareggio tra i nerazzurri e la Fiorentina di Vincenzo Italiano sabato pomeriggio al Meazza: "Inter? Chiaro ci sia stata un'involuzione pazzesca dopo il derby. Non avevo mai visto giocare così bene l'Inter in vista mia, ma tutti ci chiediamo cosa sia successo ad un certo punto. E' ingiustificabile. Non riesce più a creare, attacca con pochi uomini e poche idee e fa più fatica a recuperare palla.